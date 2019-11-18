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Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:48
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін відв’яже частину виплат від розміру прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть - Мінсоцполітики
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R2
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:49
2000 грн. в месяц- это совершеннейшее нищенство.
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olgakosuk
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