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Прожитковий мінімум поступово
збільшуватимуть -...

Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:48

Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть -...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін відв’яже частину виплат від розміру прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:49

2000 грн. в месяц- это совершеннейшее нищенство.
olgakosuk
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