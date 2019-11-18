Кабмін відв’яже частину виплат від розміру прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть - Мінсоцполітики.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:48
Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть -...
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Дивися повний текст Прожитковий мінімум поступово збільшуватимуть - Мінсоцполітики.
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