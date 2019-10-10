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До мільйона: головний «слуга» поділився планами партії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко повідомив, що політсила витратить на новорічний корпоратив кілька сотень тисяч гривень, передають "Букви".
Дивися повний текст До мільйона: головний «слуга» поділився планами партії на новорічний корпоратив
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:32
а вот наша контора отказалась от проведения корпоратива и выдала сотрудникам деньгами
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