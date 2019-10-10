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До мільйона: головний «слуга»
поділився планами партії...

До мільйона: головний «слуга» поділився планами партії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:32

До мільйона: головний «слуга» поділився планами партії...

Пропонуємо до обговорення:
Глава партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко повідомив, що політсила витратить на новорічний корпоратив кілька сотень тисяч гривень, передають "Букви".

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:32

а вот наша контора отказалась от проведения корпоратива и выдала сотрудникам деньгами
yama
 
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