Розповів Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".
Дивися повний текст Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну комуналку - експерт.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08
Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну...
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Дивися повний текст Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну комуналку - експерт.
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