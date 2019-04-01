Розповів Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".
Дивися повний текст Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну комуналку - експерт.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08
Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну комуналку - експерт.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08
Если ты не прокурор, или судья - шансов нет !!!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:01
Бред от начала до конца: "многозонные" счетчики уже черти-знает-сколько лет успешно ставятся на баланс поставщиков...
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