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Чи вдасться українцям
повернути гроші за неякісну...

Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08

Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну...

Пропонуємо до обговорення:
Розповів Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста".

Дивися повний текст Чи вдасться українцям повернути гроші за неякісну комуналку - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08

Если ты не прокурор, или судья - шансов нет !!!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:01

В Україні механізму визначення температури гарячої води за допомогою лічильників немає. Тому шансів, що людям повернуть гроші за неякісні послуги – мало, розповів Олександр Сергієнко

Бред от начала до конца: "многозонные" счетчики уже черти-знает-сколько лет успешно ставятся на баланс поставщиков...
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