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В уряді анонсували «енергомодернізовані
квартали» в 2020...

В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020...
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:53

В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році в Україні мають з’явитися енергоефективні та енергомодернізовані квартали, а темпи утеплення будинків мають значно зрости.

Дивися повний текст В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:53

Прогресивно! На 6-й рік військових дій і 28-й незалежності керівництво доходить до суті незалежності.
d-veter
 
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