У 2020 році в Україні мають з’явитися енергоефективні та енергомодернізовані квартали, а темпи утеплення будинків мають значно зрости.
Дивися повний текст В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020 році.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:53
В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020...
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Дивися повний текст В уряді анонсували «енергомодернізовані квартали» в 2020 році.
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:53
Прогресивно! На 6-й рік військових дій і 28-й незалежності керівництво доходить до суті незалежності.
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