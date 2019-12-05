Мобільний банк monobank планує випустити нову білу карту.
Дивися повний текст monobank запускає новий продукт - білу картку.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:11
monobank запускає новий продукт - білу картку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank запускає новий продукт - білу картку.
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:11
очень не хватало ! ЖДУ ! когда уже для обычных пользователей ?
В данный момент данный функционал доступен только в бета-версии для пользователей android. В ближайшее время возможность заказать карту появится у всех остальных пользователей.
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