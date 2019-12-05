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monobank запускає новий
продукт - білу картку

monobank запускає новий продукт - білу картку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:11

monobank запускає новий продукт - білу картку

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний банк monobank планує випустити нову білу карту.

Дивися повний текст monobank запускає новий продукт - білу картку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:11

очень не хватало ! ЖДУ ! когда уже для обычных пользователей ?

В данный момент данный функционал доступен только в бета-версии для пользователей android. В ближайшее время возможность заказать карту появится у всех остальных пользователей.
yama
 
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