Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:22
У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію.
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:23
Кто-то уже получал СМСки из Ощада о зачислении на свой счёт денег от Минсоцполитики и перечислении их на счета коммунальщиков ? Или это Виталькины фантазии ?
|