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У Мінсоцполітики пояснили,
чому Ощадбанк знімає комісію...

У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію...
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:22

У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 00:23

Кто-то уже получал СМСки из Ощада о зачислении на свой счёт денег от Минсоцполитики и перечислении их на счета коммунальщиков ? Или это Виталькины фантазии ?
warlamp
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