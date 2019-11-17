RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо смартфони, які
найчастіше атакують хакери

Названо смартфони, які найчастіше атакують хакери
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:44

Названо смартфони, які найчастіше атакують хакери

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Case24 провела дослідження і з'ясувала, які програми і смартфони найпривабливіші для хакерів.

Дивися повний текст Названо смартфони, які найчастіше атакують хакери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:44

Ищут и взламывают это разныевещи
yama
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2879 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо ціни на Skoda Octavia 2020
R2 » П'ят 29 лис, 2019 10:24
1 268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 10:24
Watcher
Голова Xiaomi похвалився, що компанія продає смартфони з...
R2 » П'ят 29 лис, 2019 09:19
1 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 09:19
legeyda_a_a
Всі смартфони Xiaomi дорожче $300 в 2020 році отримають...
R2 » Нед 17 лис, 2019 12:28
4 299
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 16:41
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79615)
15.12.2019 01:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.