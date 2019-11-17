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Названо смартфони, які найчастіше атакують хакери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:44
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Case24 провела дослідження і з'ясувала, які програми і смартфони найпривабливіші для хакерів.
Дивися повний текст Названо смартфони, які найчастіше атакують хакери
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Додано: Нед 15 гру, 2019 01:44
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