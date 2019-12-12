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Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:46
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг готівки в обігу в п'ятницю вранці побив історичний рекорд і становить 400,3 млрд гривень.
Дивися повний текст Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд
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Додано: Нед 15 гру, 2019 01:46
Наличные деньги и бумажная гривна это разве не одно и то же???
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yama
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