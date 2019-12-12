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Обсяг готівки в Україні
побив історичний рекорд

Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:46

Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг готівки в обігу в п'ятницю вранці побив історичний рекорд і становить 400,3 млрд гривень.

Дивися повний текст Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:46

Наличные деньги и бумажная гривна это разве не одно и то же???
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:36

  yama написав:Наличные деньги и бумажная гривна это разве не одно и то же???

Нет, конечно. В наличные ещё металлическая входит. Видать, новых монеток много наклепали.
moveton
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