Обсяг готівки в обігу в п'ятницю вранці побив історичний рекорд і становить 400,3 млрд гривень.
Дивися повний текст Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 01:46
Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд
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Дивися повний текст Обсяг готівки в Україні побив історичний рекорд.
Додано: Нед 15 гру, 2019 08:36
Додано: Нед 15 гру, 2019 23:29
я понимаю но что-то не вериться ... либо я мало покупаю за наличные, либо хз хз прямо так много копеек ... прямо заставляют переходить на оплату картой ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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