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Міфи про електромобілі:
автогігант розвіяв основні помилки

Міфи про електромобілі: автогігант розвіяв основні помилки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:55

Міфи про електромобілі: автогігант розвіяв основні помилки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai разом з аналітиками агентства One Poll склала список помилок і міфів про електромобілі.

Дивися повний текст Міфи про електромобілі: автогігант розвіяв основні помилки.
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