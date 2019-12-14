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Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців восени були оптимістично налаштовані з приводу перспектив національної валюти.
Дивися повний текст Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року (опитування)
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Додано: Нед 15 гру, 2019 08:56
отже, все буде навпаки.
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igorbuda52
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