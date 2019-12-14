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Українці спрогнозували курс
гривні в найближчі пів року...

Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:56

Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців восени були оптимістично налаштовані з приводу перспектив національної валюти.

Дивися повний текст Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:56

отже, все буде навпаки.
igorbuda52
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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