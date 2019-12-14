Більшість українців восени були оптимістично налаштовані з приводу перспектив національної валюти.
Дивися повний текст Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року (опитування).
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Додано: Нед 15 гру, 2019 08:56
Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці спрогнозували курс гривні в найближчі пів року (опитування).
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:07
я так понимаю опрос проводили среди тех кто любит зеленый цвет и телевизор?
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