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2021 року розпочнуться
продажі нової Opel Astra

2021 року розпочнуться продажі нової Opel Astra
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:32

2021 року розпочнуться продажі нової Opel Astra

Пропонуємо до обговорення:
Opel Astra (Vauxhall Astra) нового покоління з'явиться в 2021 році і візьме деякі елементи дизайну купе, повідомляє Autoexpress. Про це розповів Стівен Норманн, голова Vauxhall.

Дивися повний текст 2021 року розпочнуться продажі нової Opel Astra.
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