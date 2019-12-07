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У Туреччині впровадили новий податок для туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:25
Пропонуємо до обговорення:
Офіційна державна газета Туреччини опублікувала закон, згідно з яким туристи сплачуватимуть нове мито на проживання в готелях.
Дивися повний текст У Туреччині впровадили новий податок для туристів
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Додано: Нед 15 гру, 2019 15:25
В Турцию еще кто то летает?
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