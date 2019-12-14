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У Туреччині впровадили
новий податок для туристів

У Туреччині впровадили новий податок для туристів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:25

У Туреччині впровадили новий податок для туристів

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна державна газета Туреччини опублікувала закон, згідно з яким туристи сплачуватимуть нове мито на проживання в готелях.

Дивися повний текст У Туреччині впровадили новий податок для туристів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:25

В Турцию еще кто то летает?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:36

Отлично, будет лишний повод там не отдыхать. Там уже и так цена не соответствует качеству.
savchukas85
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:00

Уже давно в Турцию не летаю, только в Египет. Турция это просто отстой
marina_minsk2004
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