Офіційна державна газета Туреччини опублікувала закон, згідно з яким туристи сплачуватимуть нове мито на проживання в готелях.
Дивися повний текст У Туреччині впровадили новий податок для туристів.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 15:25
У Туреччині впровадили новий податок для туристів
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Дивися повний текст У Туреччині впровадили новий податок для туристів.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:36
Отлично, будет лишний повод там не отдыхать. Там уже и так цена не соответствует качеству.
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:00
Уже давно в Турцию не летаю, только в Египет. Турция это просто отстой
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