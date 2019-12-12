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Коли штрафуватимуть за порушення
закону про державну мову

Коли штрафуватимуть за порушення закону про державну мову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:51

Коли штрафуватимуть за порушення закону про державну мову

Пропонуємо до обговорення:
Система штрафів не починає діяти завтра.

Дивися повний текст Коли штрафуватимуть за порушення закону про державну мову.
R2
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