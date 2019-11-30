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ТОП-5 способів отримати
безкоштовне житло у великому місті

ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:27

ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті

Пропонуємо до обговорення:
У містах-мільйонниках України дорожчає оренда житла, тому багато людей замислюються про альтернативу.

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