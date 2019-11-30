У містах-мільйонниках України дорожчає оренда житла, тому багато людей замислюються про альтернативу.
Дивися повний текст ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 19:27
ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті.
Додано: Нед 15 гру, 2019 22:46
Re: ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому міс
Итого 5500-й сможет "получить" квартиру через 183 года.
Black Jack - White Business
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