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"Нафтогаз" з січня знижує ціни на газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 08:15
Пропонуємо до обговорення:
Мінімальні ціни на природний газ знизяться на 6,2% у порівнянні з груднем
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" з січня знижує ціни на газ для промисловості
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Додано: Пон 16 гру, 2019 08:15
А для людей повышает на 13% Зачем такая промышленность?!
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