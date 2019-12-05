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Мінекономіки займеться цінами на імпортні товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України намагається знайти відповідь на питання: "Курс зміцнюється, а ціни не знижуються. Чому так?" - повідомив міністр Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Мінекономіки займеться цінами на імпортні товари
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:08
А ко мне в трусы вы не хотите заглянуть. Может что то увеличить нужно или уменьшить?
С бензином разобрались?
Растаможка осталась серая или народ стал больше платить за нее?
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