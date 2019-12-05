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Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що підвищити зарплату усім вчителям не є можливим.
Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11
Светлым будущим? ))))
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