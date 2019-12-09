Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що підвищити зарплату усім вчителям не є можливим.
Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11
Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
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Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
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