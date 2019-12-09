Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що підвищити зарплату усім вчителям не є можливим.
Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11
Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:43
Тобто хочуть зрівняти вчителя зі стажем 15років і з бурси молоду людину
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55
мдя. Так учителей и не только подкармливать придется. Кто-то пойдет репетиторствовать, но это в больших городах. В малых только огородик и хорошее здоровье, бо дома обогревать не за что
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:40
больше 400 тыс учителей? офигеть. У нас 42 млн людей. Вычитаем 10 млн возрастом от 0 до 20 лет. Остается 400 тыс на 32 млн. То есть каждый 80-ый - учитель... А потом люди спрашивают почему государство бедное.. конечно, такую армию кормить.
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