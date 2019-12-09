RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Молодим вчителям зарплату
не підвищать, але будуть...

Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11

Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що підвищити зарплату усім вчителям не є можливим.

Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92393
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11

Светлым будущим? ))))
p_a_l
 
Повідомлень: 2462
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:16

Про физику и математику за 4173 грн в месяц можно забыть
amaxiuta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 03.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:43

Тобто хочуть зрівняти вчителя зі стажем 15років і з бурси молоду людину
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 16.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55

мдя. Так учителей и не только подкармливать придется. Кто-то пойдет репетиторствовать, но это в больших городах. В малых только огородик и хорошее здоровье, бо дома обогревать не за что
sequence
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 29.12.15
Подякував: 359 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:40

больше 400 тыс учителей? офигеть. У нас 42 млн людей. Вычитаем 10 млн возрастом от 0 до 20 лет. Остается 400 тыс на 32 млн. То есть каждый 80-ый - учитель... А потом люди спрашивают почему государство бедное.. конечно, такую армию кормить.
maksymzp88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03

Re: Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...

  maksymzp88 написав:А потом люди спрашивают почему государство бедное.. конечно, такую армию кормить.
Сразу видно - теоретик :lol:
Вы в школе украинской когда последний раз были то?
Подолянин
 
Повідомлень: 664
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dinozavrik, summacut і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
R2 » Пон 16 гру, 2019 10:19
4 111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 13:49
Stanislav_S
Милованов назвав свою середню зарплату
R2 » Чет 12 гру, 2019 13:10
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 13:11
Obval_Defoltovich
В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
R2 » Пон 09 гру, 2019 10:11
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 10:11
Angelo77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79637)
16.12.2019 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.