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Молодим вчителям зарплату
не підвищать, але будуть...

Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11

Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що підвищити зарплату усім вчителям не є можливим.

Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11

Светлым будущим? ))))
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Про физику и математику за 4173 грн в месяц можно забыть
amaxiuta
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:43

Тобто хочуть зрівняти вчителя зі стажем 15років і з бурси молоду людину
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55

мдя. Так учителей и не только подкармливать придется. Кто-то пойдет репетиторствовать, но это в больших городах. В малых только огородик и хорошее здоровье, бо дома обогревать не за что
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:40

больше 400 тыс учителей? офигеть. У нас 42 млн людей. Вычитаем 10 млн возрастом от 0 до 20 лет. Остается 400 тыс на 32 млн. То есть каждый 80-ый - учитель... А потом люди спрашивают почему государство бедное.. конечно, такую армию кормить.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03

Re: Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...

  maksymzp88 написав:А потом люди спрашивают почему государство бедное.. конечно, такую армию кормить.
Сразу видно - теоретик :lol:
Вы в школе украинской когда последний раз были то?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:30

  Подолянин написав:..в школе украинской когда последний раз были то?

Вот я вас и спалил - сразу видно, что вы (вас) только что оттуда вышли! Все то знаете, поди, про систему образования в недавнем прошлом самой читающей страны Европы или мира.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:52

Re: немолодые

Нормальные учителя и тренера продолжат уезжать в Польшу.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:04

  amaxiuta написав:Про физику и математику за 4173 грн в месяц можно забыть

Что касается математики, то есть шикарные онлайн курсы, переведенные книги. Во всяком случае по тем ее частям которые часто востребованы на практике. Физика менее востребована (количество норм оплачиваемых вакансий где она нужна гораздо меньше), но думаю если с английским проблем нет, то курсов тоже предостаточно.
Не знаю какие учебники сейчас, но в совке они были ужасные и учителя по ним бубнили как попугайчики.
ssnet
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