Міністр освіти і науки Ганна Новосад розповіла, що підвищити зарплату усім вчителям не є можливим.
Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:11
Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть мотивувати, - Новосад.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:43
Тобто хочуть зрівняти вчителя зі стажем 15років і з бурси молоду людину
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55
мдя. Так учителей и не только подкармливать придется. Кто-то пойдет репетиторствовать, но это в больших городах. В малых только огородик и хорошее здоровье, бо дома обогревать не за что
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:40
больше 400 тыс учителей? офигеть. У нас 42 млн людей. Вычитаем 10 млн возрастом от 0 до 20 лет. Остается 400 тыс на 32 млн. То есть каждый 80-ый - учитель... А потом люди спрашивают почему государство бедное.. конечно, такую армию кормить.
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03
Re: Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:30
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:52
Re: немолодые
Нормальные учителя и тренера продолжат уезжать в Польшу.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:04
Что касается математики, то есть шикарные онлайн курсы, переведенные книги. Во всяком случае по тем ее частям которые часто востребованы на практике. Физика менее востребована (количество норм оплачиваемых вакансий где она нужна гораздо меньше), но думаю если с английским проблем нет, то курсов тоже предостаточно.
Не знаю какие учебники сейчас, но в совке они были ужасные и учителя по ним бубнили как попугайчики.
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