Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...

Додано: Пон 16 гру, 2019 17:12

Не оно конечно всё понятно, только молодым всё же кушать хочется.



На Порш конечно не хватит, да и на обыкновенную Феррари, но полученного однозначно хватит сбежать в Канаду.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.