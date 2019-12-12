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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:16
ssnet, так зачем тогда вообще школа и вуз? читать/писать научили, а дальше - ютуб и самообразование. Правда?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:24
Получается так. Ну это сейчас не только у нас. Или вы считаете, что обычный учитель может рассказать на том же уровне как топовый преподаватель какого-то крутого вуза, которому доступны любые книги и конференции (благо финансы позволяет)?
зы. И наши люди почему то считают, что школа и вуз дают знания на всю жизнь
Сейчас индийские ВУЗы выкладывают очень годные лекции на простом английском. В рашке выкладывают, а у нас гос вузов и школ куча, а ничего годного сделать не могут.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:12
Re: Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
Не оно конечно всё понятно, только молодым всё же кушать хочется.
На Порш конечно не хватит, да и на обыкновенную Феррари, но полученного однозначно хватит сбежать в Канаду.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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