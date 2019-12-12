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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:16
ssnet, так зачем тогда вообще школа и вуз? читать/писать научили, а дальше - ютуб и самообразование. Правда?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:24
Получается так. Ну это сейчас не только у нас. Или вы считаете, что обычный учитель может рассказать на том же уровне как топовый преподаватель какого-то крутого вуза, которому доступны любые книги и конференции (благо финансы позволяет)?
зы. И наши люди почему то считают, что школа и вуз дают знания на всю жизнь
Сейчас индийские ВУЗы выкладывают очень годные лекции на простом английском. В рашке выкладывают, а у нас гос вузов и школ куча, а ничего годного сделать не могут.
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:12
Re: Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
Не оно конечно всё понятно, только молодым всё же кушать хочется.
На Порш конечно не хватит, да и на обыкновенную Феррари, но полученного однозначно хватит сбежать в Канаду.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:18
Та не бедуют они. Вся работа - следования инструкциям без логики, без мыслей. Это детям доплачивать нужно за то, что они учат все знания учителей и сразу. Архи мозг у них быть должен.
Додано: Пон 16 гру, 2019 18:28
Re: Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
Ха. То были цветочки. Ягодки потом.
Мне повезло видеть советские учебники и учебники еще с 90-х по 00-х годов. Первые читаю - все-все понятно, прозрачно, доступным языком. А новые... и чем новее тем хуже. То же самое но в виде шифра. Самостоятельино ничего не понятно. Думать не нужно, зубрежка.
А на днях посмотрела какие тесты ЗНО на укр мову и Литературу... это пекло, товарищи. ни-че-го не понятно. Ни вопрос как сформулирован. Ни задание... с одного мы вообще угорали.Предложения вырванное из контекста о том что "есть дед и баба у деда и бабы всегда будут внуки иначе они не дед и баба и у них соседские дети едят шелковицу" - что это значит? Воровство соседских детишек либо ненависть деда и бабы к внукам потмоу что явно же им шелковицу не дают а отдают ее соседским манипулируя этим (если конечно добровольно а не те лезут во двор и пакостят нарушая закон) в ответах какой-то философский бред (1.дед и баба одинокие 2.счастливая семья 3 архимега шкурка ?! ). Зашквар. Логика не то что умерла, - мозг из нормального человека вынули и пересадили от человека с страшным психиатрическим диагнозом тому кто это придумал.
И потом еще смешно было задание о том - "напишите сочинение о том, что нужно делать челвоеку чтоб не потерять то что принуждает его к действиям - но строго выберите одну идею (на фоне кучи-мега разных психологических практик-тренингов идей с индивидуальным подходом в современном мире) но ни в коем случае не обращайтесь в психологию а к старым текстам украинской литературы из 15-19 веков тогда когда менталитет и мышления было совершенно иным попытайтесь натянуть его на мышление современного человека "
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