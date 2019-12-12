Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...

Додано: Пон 16 гру, 2019 18:28

ssnet написав: Не знаю какие учебники сейчас, но в совке они были ужасные и учителя по ним бубнили как попугайчики. Не знаю какие учебники сейчас, но в совке они были ужасные и учителя по ним бубнили как попугайчики.

Ха. То были цветочки. Ягодки потом.Мне повезло видеть советские учебники и учебники еще с 90-х по 00-х годов. Первые читаю - все-все понятно, прозрачно, доступным языком. А новые... и чем новее тем хуже. То же самое но в виде шифра. Самостоятельино ничего не понятно. Думать не нужно, зубрежка.А на днях посмотрела какие тесты ЗНО на укр мову и Литературу... это пекло, товарищи. ни-че-го не понятно. Ни вопрос как сформулирован. Ни задание... с одного мы вообще угорали.Предложения вырванное из контекста о том что "есть дед и баба у деда и бабы всегда будут внуки иначе они не дед и баба и у них соседские дети едят шелковицу" - что это значит? Воровство соседских детишек либо ненависть деда и бабы к внукам потмоу что явно же им шелковицу не дают а отдают ее соседским манипулируя этим (если конечно добровольно а не те лезут во двор и пакостят нарушая закон) в ответах какой-то философский бред (1.дед и баба одинокие 2.счастливая семья 3 архимега шкурка ?! ). Зашквар. Логика не то что умерла, - мозг из нормального человека вынули и пересадили от человека с страшным психиатрическим диагнозом тому кто это придумал.И потом еще смешно было задание о том - "напишите сочинение о том, что нужно делать челвоеку чтоб не потерять то что принуждает его к действиям - но строговыберите однуидею (на фоне кучи-мега разных психологических практик-тренингов идей с индивидуальным подходом в современном мире) но ни в коем случае не обращайтесь в психологию а к старым текстам украинской литературы из 15-19 веков тогда когда менталитет и мышления было совершенно иным попытайтесь натянуть его на мышление современного человека