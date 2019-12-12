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Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 23:25
olthik написав:
Знавці і аналітики, пишіть українською, не лінуйтеся, піднапряжітьтся з перекладом, якщо ви московською повсякденно, не ганьбіться хоч тут, в україномовному освітньому просторі, майте хоч якусь повагу до своєї країни, до себе, не в московії ж мешкаєте, відділіть себе хоч тут від нашого ворога-московіта. А між собою - то вже ваша воля. Ага.
Пусть лучше враг себе новый язык придумывает. А то, так можем прийти к тому, что ещё цвет кожи придётся менять, только чтоб она была не как у врагов
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Додано: Вів 17 гру, 2019 00:02
На пенсии денег нет, пенсионный возраст увеличивают. Медицина, кроме скорой и первички платная. На оборону введен дополнительный налог. На зп учителям денег нет, министр внедряет уравниловку. Министрам самим не хватает )
Где наши налоги?
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