RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Молодим вчителям зарплату
не підвищать, але будуть...

Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:25

  olthik написав:Знавці і аналітики, пишіть українською, не лінуйтеся, піднапряжітьтся з перекладом, якщо ви московською повсякденно, не ганьбіться хоч тут, в україномовному освітньому просторі, майте хоч якусь повагу до своєї країни, до себе, не в московії ж мешкаєте, відділіть себе хоч тут від нашого ворога-московіта. А між собою - то вже ваша воля. Ага.
Пусть лучше враг себе новый язык придумывает. А то, так можем прийти к тому, что ещё цвет кожи придётся менять, только чтоб она была не как у врагов
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2423
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 00:02

На пенсии денег нет, пенсионный возраст увеличивают. Медицина, кроме скорой и первички платная. На оборону введен дополнительный налог. На зп учителям денег нет, министр внедряет уравниловку. Министрам самим не хватает )
Где наши налоги?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають... 1, 2
R2 » Пон 16 гру, 2019 10:19
18 615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 23:20
fisit
У ДМС не будуть вимагати виходу з іншого громадянства,...
R2 » Пон 16 гру, 2019 15:02
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 15:25
Подолянин
Милованов назвав свою середню зарплату
R2 » Чет 12 гру, 2019 13:10
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 13:11
Obval_Defoltovich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.