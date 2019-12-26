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Молодим вчителям зарплату
не підвищать, але будуть...

Молодим вчителям зарплату не підвищать, але будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 16:51

Ми роками працювали, вдосконалюючи свлї компетентності, прохолили підвищення кваліфікації,доводили, що гідні цих надбавок, були наставниками у молодих вчителів а САМЕ ГОЛОВНЕ РОКАМИ СПЛАЧУВАЛИ податки ... а в результаті гроші отримують інші ! Ми теж були молодими і теж отримували в рази менше ніж досвідчені вчителі і при всьому цьому працювали далі !!! Може досить писати : досвідчений вчитель отримує більше ніж молодий ! По перше він цього досяг роками праці, а по друге у нас діти, а інколи і онуки кому ми допомагаємо ! О у молодого вчителя що ? Нічні клуби , розваги та салони краси ?
Kate_teacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 17:41

Зображення
надо проводить чистку в рядах учителей как в школе так и в ВУЗах ... как минимум половина не имеет представления как ладить с детьми и как их учить
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 17:49

  Kate_teacher написав:Ми роками працювали, вдосконалюючи свлї компетентності, прохолили підвищення кваліфікації,доводили, що гідні цих надбавок, були наставниками у молодих вчителів а САМЕ ГОЛОВНЕ РОКАМИ СПЛАЧУВАЛИ податки ... а в результаті гроші отримують інші ! Ми теж були молодими і теж отримували в рази менше ніж досвідчені вчителі і при всьому цьому працювали далі !!! Може досить писати : досвідчений вчитель отримує більше ніж молодий ! По перше він цього досяг роками праці, а по друге у нас діти, а інколи і онуки кому ми допомагаємо ! О у молодого вчителя що ? Нічні клуби , розваги та салони краси ?

вы годами диктовали целые предложения из учебников включая запятые и знаки препинания , прогуливали уроки под предлогом повышения квалификации,давили авторитетом, занимали до последнего (до момента когда из за Паркинсона указку в руках уже держать мочи нету) места для молодых учителей держась за свои часы в 70+ не выходя на пенсию. Не хотели учиться сами повышая самостоятельно свои знания привнося что-то новое в лекции и уроки до последнего оперируя учебниками из 80-90х годов прошлого столетия заставляя по них писать рефераты \ курсовые и дипломы. Брали взятки за любимчиков и только их вызывали к доске.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:16

  yama написав:вы годами диктовали целые предложения из учебников включая запятые и знаки препинания , прогуливали уроки под предлогом повышения квалификации,давили авторитетом, занимали до последнего (до момента когда из за Паркинсона указку в руках уже держать мочи нету) места для молодых учителей держась за свои часы в 70+ не выходя на пенсию. Не хотели учиться сами повышая самостоятельно свои знания привнося что-то новое в лекции и уроки до последнего оперируя учебниками из 80-90х годов прошлого столетия заставляя по них писать рефераты \ курсовые и дипломы. Брали взятки за любимчиков и только их вызывали к доске.


Можу сказати, що ви уяви не маєте про сучасну школу. Багато!!! шкіл сьогодні розцілували би вас за фізика, хіміка, математика, вчителя іноземної мови у віці 70+, але їх нажаль нема!!! На фізматі на спеціальність фізика вступають по кілька (один, два, три) студента!!!
Більшість вчителів іноземної мови витримують школу максимум рік і втікають на репетиторство та в платні мовні школи. Ваші слова про взятки взагалі смішні! Сьогоднішні батьки, це не батьки 10-15-20 років тому, вони будуть вдячні хоча б за натяк про "взятку" і буде в соціальних мережах підняте таке кудахтання, що мамо не горюй :lol:

ваші слова більше схожі на фантомні болі )))
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 01:25

Вчитель викликає до дошки тих, хто справді вчиться і взмозі відпости, а саме головне аргументувати свою відповідь , щоб інші, хто не зрозумів ЩЕ РАЗ ПРОСЛУХАЛИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ! І вчитель ЗАВЖДИ ЗВЕРНЕ УВАГУ на учня, котрий підняв руку і хоче відпости! Таке враження, що це написала особа, яка не вважала за потрібне напрягати свій мозок і тому не викликали до дошки ! Мала зарплатня у молодого вчителя ? Йдіть працювати продавцем чи барменом і у хазяїна вимагайте підвищення
(дохід = мінімалка +%) і так все життя однаково ! Чому ви приходити працювати до школи і скіглите, що мало отримуєте ? Не йдіть ! Прийде той, хто буде працювати роками для підвищення кваліфікації і збільшення зарплатні !
Kate_teacher
 
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  #<123
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