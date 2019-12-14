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Робітнича сфера в Україні:
зарплати і популярні професії...

Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:14

Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії...

Пропонуємо до обговорення:
У ІІ півріччі 2019 року професія продавця стала найпопулярнішою робітничою професією за кількістю вакансій.

Дивися повний текст Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії (аналітика).
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