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Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
У ІІ півріччі 2019 року професія продавця стала найпопулярнішою робітничою професією за кількістю вакансій.
Дивися повний текст Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії (аналітика)
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