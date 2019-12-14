У ІІ півріччі 2019 року професія продавця стала найпопулярнішою робітничою професією за кількістю вакансій.
Дивися повний текст Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії (аналітика).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:14
Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Робітнича сфера в Україні: зарплати і популярні професії (аналітика).
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:59
Это где ж такие зарплаты? Уборщики 2900 грн. на руки! На электростанциях сокращения и
снижения реальной зарплаты на 20 - 30 % была 7000-8000 стала около 5500-6000! а "крупняк" в основном получают "бездельники", начальники и их заместители! Между зарплатами рабочего и "белого воротничка" разница существенная, 300-500-1000 % разрыва!
|