Відкотиться чи курс назад і якій валюті більше довіряють самі нардепи, зараз з'ясуємо.
Дивися повний текст Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:25
Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів.
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:25
Совет "разделять риски и держать деньги в разных валютах" это имеется в виду 70% доллар и 30% евро?
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:31
В заголовке написано "думка експертів" - а в тексте "думки депутатів"
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