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Чи вигідно скуповувати
долари - думка експертів

Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:25

Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Відкотиться чи курс назад і якій валюті більше довіряють самі нардепи, зараз з'ясуємо.

Дивися повний текст Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:25

Совет "разделять риски и держать деньги в разных валютах" это имеется в виду 70% доллар и 30% евро?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 09:31

В заголовке написано "думка експертів" - а в тексте "думки депутатів"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:04

Беленюк - борец ))) его думка насчёт финансов очень важна. Дайте ёще одну
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:29

Re: Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів

Уже просчитывали что даже с учетом всех девалов сравнение гивна-доллар было примерно на равных даже с некоторым перевесом в пользу гривны. И это было на уровне курса 26-27. Сейчас с укреплением гривны, и грандиозным обмельчанием валютных депозитов с разницей с гривневыми раз в 5, гривна выглядит еще более привлекаткльной.
Surfer
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