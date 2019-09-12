Відкотиться чи курс назад і якій валюті більше довіряють самі нардепи, зараз з'ясуємо.
Дивися повний текст Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:25
Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів.
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:25
Совет "разделять риски и держать деньги в разных валютах" это имеется в виду 70% доллар и 30% евро?
Додано: Пон 16 гру, 2019 09:31
В заголовке написано "думка експертів" - а в тексте "думки депутатів"
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:04
Беленюк - борец ))) его думка насчёт финансов очень важна. Дайте ёще одну
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:29
Re: Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів
Уже просчитывали что даже с учетом всех девалов сравнение гивна-доллар было примерно на равных даже с некоторым перевесом в пользу гривны. И это было на уровне курса 26-27. Сейчас с укреплением гривны, и грандиозным обмельчанием валютных депозитов с разницей с гривневыми раз в 5, гривна выглядит еще более привлекаткльной.
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:06
Ну так это ж хорошо что валютные депозиты мельчают, значит и валютные матрацы тоже мельчают, точнее переводятся в гривну (под радостные проценты, генерируемые из воздуха, но то такое, неважное в общем)
Т.е. баки потихонечку заполняются топливом.
Додано: Пон 16 гру, 2019 15:49
Тобто народний депутат України і економіст за фахом, яка мала би робити все можливе, щоб гривня була міцною та стабільною і народ мав довіру до своєї валюти, натомість говорить "Зберігайте, українці, гроші у валюті іноземної держави. Це нормально і правильно, так завжди було." Як це можна прокоментувати? Може Україні ввести долари як офіційну валюту замість гривні? У Зімбабве так вже давно зробили, і не шкодують (напевно).
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Вів 17 гру, 2019 01:29
Re: Чи вигідно скуповувати долари - думка експертів
Да. И как-то резко подорожал "индекс БигМака".
Если не изменяет память, то около года назад его цена была 9.6 (короче точно до 10 грн).
А тут бац, 15 - что случилось.
Проверил в гугле: в первой попавшейся статье по последнему индексу бигмака -
говорят: 9.93 в середине этого лета.
WTF? Такой же крутой и серьезный индекс . Откуда 15 то ?
|