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Міністри просять більшу
зарплату, бо не всі мають...

Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19

Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” і їм важко утримувати свої родини.

Дивися повний текст Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19

Похоже наступила эпоха бидности, зарплат папередников уже не хватает.
mvi
 
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