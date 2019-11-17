Деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” і їм важко утримувати свої родини.
Дивися повний текст Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” - Дубілет.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19
Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” - Дубілет.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19
Похоже наступила эпоха бидности, зарплат папередников уже не хватает.
Додано: Пон 16 гру, 2019 10:49
Потрібно зменшити свої апетити і подивитися як живуть громадяни України.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:41
Как работодатель (налогоплательщик) предлагаю "министрам" выйти на "конкурентный рынок труда", и там поискать бОльшие деньги. Посмотрим, во сколько оценят например "милованушку".
Пишите заявление. Лучше по собственному, а то будет по "плохой статье" (прогулы) )
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