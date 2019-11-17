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Міністри просять більшу
зарплату, бо не всі мають...

Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19

Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” і їм важко утримувати свої родини.

Дивися повний текст Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають “фінансову подушку” - Дубілет.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19

Похоже наступила эпоха бидности, зарплат папередников уже не хватает.
mvi
 
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Потрібно зменшити свої апетити і подивитися як живуть громадяни України.
vilkiv3
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:41

Как работодатель (налогоплательщик) предлагаю "министрам" выйти на "конкурентный рынок труда", и там поискать бОльшие деньги. Посмотрим, во сколько оценят например "милованушку".
Пишите заявление. Лучше по собственному, а то будет по "плохой статье" (прогулы) )
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:49

Зарплата міністрів просто не може бути менше 100 тис. грн.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:25

  Stanislav_S написав:Зарплата міністрів просто не може бути менше 100 тис. грн.

В час?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:35

  Stanislav_S написав:Зарплата міністрів просто не може бути менше 100 тис. грн.

У депутата, тем более министра, всяких прикольных льгот столько, что может до сотни в месяц набежать. Служебное жилье, тачка и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:33

sequence
  Stanislav_S написав:Зарплата міністрів просто не може бути менше 100 тис. грн.

А 3/4 должностного оклада - не хотели?. И кто сказал, что он на большее заработал?

Да ещё всчитать в З/П стоимость транспорта, что его возит, стоимость хавчика, что его кормят, всчитать в З/П стоимость аренды помещения, где он сидит(отопление, комуналка, вода, поломойка, охрана, транспорт охраны, связь, коммуникации-их обслуживание, ....)
- Если считать то тогда по взрослому, а не "обувать ...в лапти"

Остальное - именно "Министр" обязан беспокоиться о развитии Министерства, получении Прибыли, увеличения добавочной стоимости! - РАЗВИТИИ.
соотношение между "1" разрядом рядового работника и окладом "Министра" по определению не может быть более, чем 1:10.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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