Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...

Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе?
На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения. Правда, в Италии зп довольно низкие по европейским меркам. В Германии выше, но все равно там на руки меньше трехи. В Бельгии также знаю инженера из Европейского Космического Агенства, меньше трехи на руки.
В Европе, как и ранее в СССР, инженер работа не очень престижная, увы - их переизбыток. Вот врачи-стоматологи, программисты игрушек (не драйверов), те жируют.
Это парадокс, но на Украине работают множество инженеров из Европы, с большим доходом и меньшими расходами, чем на родине. Как-то так