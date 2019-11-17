Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
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LutsMan написав:..когда министр будет получать ЗП хотя бы на уровне европейского инженера- 3-4 К у.е...
Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе? На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения. Правда, в Италии зп довольно низкие по европейским меркам. В Германии выше, но все равно там на руки меньше трехи. В Бельгии также знаю инженера из Европейского Космического Агенства, меньше трехи на руки. В Европе, как и ранее в СССР, инженер работа не очень престижная, увы - их переизбыток. Вот врачи-стоматологи, программисты игрушек (не драйверов), те жируют. Это парадокс, но на Украине работают множество инженеров из Европы, с большим доходом и меньшими расходами, чем на родине. Как-то так
Похоже трудовой народ для депутатов просто бы*** извините за выражение не нашлось другого слова когда 80процентов Украины получают минимальную зарплату 4200гривень и ту вовремя не платят похоже трудовой народ лучше жывет за депутатов которые тратят в месяц 3-10тысяч долоров.
Вкладчик1234 написав:Как работодатель (налогоплательщик) предлагаю "министрам" выйти на "конкурентный рынок труда", и там поискать бОльшие деньги. Посмотрим, во сколько оценят например "милованушку". Пишите заявление. Лучше по собственному, а то будет по "плохой статье" (прогулы) )