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Міністри просять більшу
зарплату, бо не всі мають...

Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:51

  LutsMan написав:..когда министр будет получать ЗП хотя бы на уровне европейского инженера- 3-4 К у.е...

Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе?
На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения. Правда, в Италии зп довольно низкие по европейским меркам. В Германии выше, но все равно там на руки меньше трехи. В Бельгии также знаю инженера из Европейского Космического Агенства, меньше трехи на руки.
В Европе, как и ранее в СССР, инженер работа не очень престижная, увы - их переизбыток. Вот врачи-стоматологи, программисты игрушек (не драйверов), те жируют.
Это парадокс, но на Украине работают множество инженеров из Европы, с большим доходом и меньшими расходами, чем на родине. Как-то так
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:27

Похоже трудовой народ для депутатов просто бы*** извините за выражение не нашлось другого слова когда 80процентов Украины получают минимальную зарплату 4200гривень и ту вовремя не платят похоже трудовой народ лучше жывет за депутатов которые тратят в месяц 3-10тысяч долоров.
vadimuran3
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:43

Re: Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...

  vadimuran3 написав:когда 80процентов Украины получают минимальную зарплату 4200гривень

Да чего уж там, пишите все 100%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:54

Re: Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...

Вкладчик1234 написав:Как работодатель (налогоплательщик) предлагаю "министрам" выйти на "конкурентный рынок труда", и там поискать бОльшие деньги. Посмотрим, во сколько оценят например "милованушку".
Пишите заявление. Лучше по собственному, а то будет по "плохой статье" (прогулы) )
Так це легко перевірити.
Подивіться декларацію.

Милованов, Дубілет, Малюська...



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