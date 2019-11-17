Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
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LutsMan написав:..когда министр будет получать ЗП хотя бы на уровне европейского инженера- 3-4 К у.е...
Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе? На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения. Правда, в Италии зп довольно низкие по европейским меркам. В Германии выше, но все равно там на руки меньше трехи. В Бельгии также знаю инженера из Европейского Космического Агенства, меньше трехи на руки. В Европе, как и ранее в СССР, инженер работа не очень престижная, увы - их переизбыток. Вот врачи-стоматологи, программисты игрушек (не драйверов), те жируют. Это парадокс, но на Украине работают множество инженеров из Европы, с большим доходом и меньшими расходами, чем на родине. Как-то так
Похоже трудовой народ для депутатов просто бы*** извините за выражение не нашлось другого слова когда 80процентов Украины получают минимальную зарплату 4200гривень и ту вовремя не платят похоже трудовой народ лучше жывет за депутатов которые тратят в месяц 3-10тысяч долоров.
Вкладчик1234 написав:Как работодатель (налогоплательщик) предлагаю "министрам" выйти на "конкурентный рынок труда", и там поискать бОльшие деньги. Посмотрим, во сколько оценят например "милованушку". Пишите заявление. Лучше по собственному, а то будет по "плохой статье" (прогулы) )
sequence написав:Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе? На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения.
"Италия сейчас - это европейская нищая провинция, с низкими ЗП. И если на Севере, чуть-чуть више ЗП, то Центр и, особенно, Юг - нищета сельская, ЗП в 1500 евро - мечта.". Это я сейчас процитировал родственников, которые туда на ПМЖ уехали. Потому, когда я имею ввиду "европейский инженер", то, в первую очередь, конечно, имею ввиду Германию, Францию.
Вкладчик1234 написав:Если "министор" хочет получать как заграницей - скатертью дорога на "рынок труда министров заграницей"! А тут - Украина. Тут другие деньги.
Уважаемый Вкладчик1234, похоже мы с Вами в разных Украинах живем. Чтобы далеко не ходить, очень рекомендую ознакомиться здесь же со статьёй - https://news.finance.ua/ru/news/-/46195 ... 000-griven Пора уже осознать - прежде чем от работника требовать отдачу, нужно сначала ему предложить достойные условия труда. А если Вы заранее даёте министру установку "тебе ЗП мало ? остальное сам себе наворуешь!", то о каких ожидаемых результатах его работы можно говорить ? Министр с ЗП ниже любого нормального слесаря СТО, сварщика, сантехника и т.д... ну-ну, уже один дядька пытался всех убедить, что "и кухарка может государством управлять", чем эта затея кончилась, можете сами убедиться.
Вкладчик1234 написав:Если "министор" хочет получать как заграницей - скатертью дорога на "рынок труда министров заграницей"! А тут - Украина. Тут другие деньги.
Уважаемый Вкладчик1234, похоже мы с Вами в разных Украинах живем. Чтобы далеко не ходить, очень рекомендую ознакомиться здесь же со статьёй - https://news.finance.ua/ru/news/-/46195 ... 000-griven Пора уже осознать - прежде чем от работника требовать отдачу, нужно сначала ему предложить достойные условия труда. А если Вы заранее даёте министру установку "тебе ЗП мало ? остальное сам себе наворуешь!", то о каких ожидаемых результатах его работы можно говорить ? Министр с ЗП ниже любого нормального слесаря СТО, сварщика, сантехника и т.д... ну-ну, уже один дядька пытался всех убедить, что "и кухарка может государством управлять", чем эта затея кончилась, можете сами убедиться.
Спору нет - платить нужно соответственно результатам. Большой результат - большая зарплата. Какой результат работы этого "министора"? Или например "польского рокера"? Или Омельяна-гиперлупского, патриотично рожающего спиногрызов в США? А так болтать в фейсбучиках, как они, - может любой средний форумчанин
Если убрать например этого Милованушку с должности - никто этого не заметит (кроме него). Так зачем он нужен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин