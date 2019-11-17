Міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають...
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LutsMan написав:..когда министр будет получать ЗП хотя бы на уровне европейского инженера- 3-4 К у.е...
Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе? На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения. Правда, в Италии зп довольно низкие по европейским меркам. В Германии выше, но все равно там на руки меньше трехи. В Бельгии также знаю инженера из Европейского Космического Агенства, меньше трехи на руки. В Европе, как и ранее в СССР, инженер работа не очень престижная, увы - их переизбыток. Вот врачи-стоматологи, программисты игрушек (не драйверов), те жируют. Это парадокс, но на Украине работают множество инженеров из Европы, с большим доходом и меньшими расходами, чем на родине. Как-то так
Похоже трудовой народ для депутатов просто бы*** извините за выражение не нашлось другого слова когда 80процентов Украины получают минимальную зарплату 4200гривень и ту вовремя не платят похоже трудовой народ лучше жывет за депутатов которые тратят в месяц 3-10тысяч долоров.
Вкладчик1234 написав:Как работодатель (налогоплательщик) предлагаю "министрам" выйти на "конкурентный рынок труда", и там поискать бОльшие деньги. Посмотрим, во сколько оценят например "милованушку". Пишите заявление. Лучше по собственному, а то будет по "плохой статье" (прогулы) )
sequence написав:Кто вам сказал, что европейский инженер получает 3-4 куе? На руки получают 1500-2000, это я говорю об Италии, одном из монстров станкостроения.
"Италия сейчас - это европейская нищая провинция, с низкими ЗП. И если на Севере, чуть-чуть више ЗП, то Центр и, особенно, Юг - нищета сельская, ЗП в 1500 евро - мечта.". Это я сейчас процитировал родственников, которые туда на ПМЖ уехали. Потому, когда я имею ввиду "европейский инженер", то, в первую очередь, конечно, имею ввиду Германию, Францию.
Вкладчик1234 написав:Если "министор" хочет получать как заграницей - скатертью дорога на "рынок труда министров заграницей"! А тут - Украина. Тут другие деньги.
Уважаемый Вкладчик1234, похоже мы с Вами в разных Украинах живем. Чтобы далеко не ходить, очень рекомендую ознакомиться здесь же со статьёй - https://news.finance.ua/ru/news/-/46195 ... 000-griven Пора уже осознать - прежде чем от работника требовать отдачу, нужно сначала ему предложить достойные условия труда. А если Вы заранее даёте министру установку "тебе ЗП мало ? остальное сам себе наворуешь!", то о каких ожидаемых результатах его работы можно говорить ? Министр с ЗП ниже любого нормального слесаря СТО, сварщика, сантехника и т.д... ну-ну, уже один дядька пытался всех убедить, что "и кухарка может государством управлять", чем эта затея кончилась, можете сами убедиться.
Вкладчик1234 написав:Если "министор" хочет получать как заграницей - скатертью дорога на "рынок труда министров заграницей"! А тут - Украина. Тут другие деньги.
Уважаемый Вкладчик1234, похоже мы с Вами в разных Украинах живем. Чтобы далеко не ходить, очень рекомендую ознакомиться здесь же со статьёй - https://news.finance.ua/ru/news/-/46195 ... 000-griven Пора уже осознать - прежде чем от работника требовать отдачу, нужно сначала ему предложить достойные условия труда. А если Вы заранее даёте министру установку "тебе ЗП мало ? остальное сам себе наворуешь!", то о каких ожидаемых результатах его работы можно говорить ? Министр с ЗП ниже любого нормального слесаря СТО, сварщика, сантехника и т.д... ну-ну, уже один дядька пытался всех убедить, что "и кухарка может государством управлять", чем эта затея кончилась, можете сами убедиться.
Спору нет - платить нужно соответственно результатам. Большой результат - большая зарплата. Какой результат работы этого "министора"? Или например "польского рокера"? Или Омельяна-гиперлупского, патриотично рожающего спиногрызов в США? А так болтать в фейсбучиках, как они, - может любой средний форумчанин
Если убрать например этого Милованушку с должности - никто этого не заметит (кроме него). Так зачем он нужен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Если "министор" хочет получать как заграницей - скатертью дорога на "рынок труда министров заграницей"! А тут - Украина. Тут другие деньги.
Уважаемый Вкладчик1234, похоже мы с Вами в разных Украинах живем. Чтобы далеко не ходить, очень рекомендую ознакомиться здесь же со статьёй - https://news.finance.ua/ru/news/-/46195 ... 000-griven Пора уже осознать - прежде чем от работника требовать отдачу, нужно сначала ему предложить достойные условия труда. А если Вы заранее даёте министру установку "тебе ЗП мало ? остальное сам себе наворуешь!", то о каких ожидаемых результатах его работы можно говорить ? Министр с ЗП ниже любого нормального слесаря СТО, сварщика, сантехника и т.д... ну-ну, уже один дядька пытался всех убедить, что "и кухарка может государством управлять", чем эта затея кончилась, можете сами убедиться.
Вы правы: Уволить и взять согласного Честно работать за такие деньги. В рамках границ должностной инструкции. На З/П "министера" переложить официально все РАСХОДЫ на его личное содержание.(водителя, машину, бензин, оренду помещения, уборщиц, секретаря, кормёжку, слюневытиралку, охрану, отопление, коммунальные расходы за помещение,.....) Тогда только он сможет оценить реальный размер своего пансиона.
- Это наверное мама министера юстиции, снова в США денег хочет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Да, печаль печальная. По-этому нормальные управленцы не пойдут в госсектор. Мало того, что платят значительно меньше чем в бизнесе, так еще каждый будет считать, что он имеет право рассказывать, как правильно жить, и что делать и т.д.