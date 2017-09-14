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Скільки українцям коштуватиме
«бум» на відновлювальну...

Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55

Скільки українцям коштуватиме «бум» на відновлювальну...

Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля, споживачам відновлювальної енергетики доведеться заплатити 42 млрд грн на виплату завищених «зелених тарифів» у 2020 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:55

Скручувати атомку щоб наганяти ТЕС і СЕС? Може краще скидати енергію сес(хоча й прийдеться платити) і не юзати тес? - це з однієї сторони, а з іншої тарифами вирівняти споживання електроенергії?
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:33

Нагнітаеться істерія, і залякування. Не може відновлювальна єнергетика з її кількома процентами впливати на атомні єлектростанції.
Комусь вигідно залякувати населення.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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